4,4 milyon aileye yardım başlayacak

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz, birlikte başaracağız. Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.