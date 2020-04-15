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Sokak hayvanlarına suluk ve yemlik desteği

Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri sokak hayvanlarının gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına uygun alanlara suluk ve yemlik monte etti
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Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez mahalleler başta olmak üzere sahil bölgelerine ve sokak hayvanlarının kümelendiği yerlere su kapları ve yemlikler monte edildi. Sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşılayacak olup düzenli aralıklarla da takviyeleri yapılacak.

 ''VATANDAŞLARIMIZI DA BU DUYARLILIĞA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ''

Belediyeciliği sadece insanlara değil, kentte yaşayan tüm canlılara hizmet olarak anladıklarını ve uyguladıklarını belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan," Hayvanlar da bizim dostlarımız. Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz." dedi.

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