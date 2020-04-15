Çocuk Üniversitesi’nde Yeni Dönem Online Kayıtlar Başladı

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle “sosyal sorumluluk projesi” olarak 2017 yılından bu yana hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere; eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesinde ön kayıtlar online olarak alınmaya başlandı.

200 YENİ ÖĞRENCİ İLE EĞİTİME DEVAM

Çocuk Üniversitesi’nde halen 650 öğrenci “uzaktan canlı eğitim uygulaması” ile hafta sonları eğitim almaya devam ediyor.2020-2021 Eğitim döneminde üniversiteye alınacak 200 yeni öğrenci ile Çocuk Üniversitesindeki eğitimler; 1. Kademe, 2. Kademe ve 3. Kademe eğitimleri ile devam edecek.