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Zabıta, marketlerdeki sosyal mesafe uyumunu denetliyor

İzmit Belediyesi Zabıtası, marketlerin uyması gereken sosyal mesafe, müşteri sayısı ve açılış/kapanış saatleri kriterlerini, Büyükşehir ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte denetliyor

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanlığınca yayınlanan salgınla mücadele kapsamındaki genelgenin uygulanabilirliğinin denetlenmesi için, Bakanlık Valiliklere ikinci bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıya göre, marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı, marketlerin açılış kapanış saatlerinin takibi Valiliklerin koordinesinde il ve ilçe belediyeleri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak.

EKİPLER YERİNDE DENETİM YAPACAK

Genelge kapsamında İzmit Kaymakamlığı koordinesinde İzmit’teki marketlerin denetimleri İzmit Belediyesi Zabıtası, Büyükşehir Zabıtası, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapılıyor.Ekipler marketlerin açılış ve kapanış saatleri, sosyal mesafe ve izolasyon kurullarına uyulup uyulmadığını yerinde denetleyecek.

Bugün 10:59 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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