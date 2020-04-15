23 Nisan’da evden çıkmadan gezebileceğiniz 14 Sanal Tur

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını bu sene koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Bu önemli günü meydanlarda yaşayamasak da çocuklarımızla birlikte tarihi müzeleri yeniden keşfedebiliriz. Bunun yanında çocuklarınız ile birlikte Anadolu’nun hatta dünyanın önemli yapılarını görebileceğiniz Miniatürk’ten Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’ne, dünyanın en önemli müzesi olarak kabul edilen National Museum’den 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Legoland’e kadar sanal ortamdan gidebileceğiniz 14 farklı sanal turu Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com sizin için derledi.



Kurtuluş Savaşı Müzesi

Çocuklarınıza cumhuriyetin hangi aşamalardan geçerek kurulduğunu, Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın, devrimlerinin doğuşunu detaylarıyla anlatmak istiyorsanız eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını da gezebilirsiniz. Aynı zamanda bu müze Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi…

Rahmi Koç Müzesi

Türkiye’de sanayi ve endüstri tarihine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Rahmi Koç Müzesi, bilime düşkün çocuklar için güzel bir gezi sunuyor. Haliç kıyısındaki bu müzede eski model arabalar, çizgi filmlerde görülen şirin bisikletler, buharlı gemi makineleri ve para basma matbaasına kadar pek çok şeyi görmek mümkün. Rahmi Koç Müzesi, çocukların ilgisini çektiği kadar ailelerin de dikkatini çekiyor.



Miniatürk

İstanbul'un, Anadolu'nun hatta dünyanın önemli yapılarının 1/25 oranında küçültülmüş halleri Miniatürk’te gezgin aileleri bekliyor. Saraylar, yalılar, Peri Bacaları, Pamukkale Travertenleri, camiler, kiliseler, sinagoglar batıdan doğuya doğru bütün ülkeyi bir anda dolaşmak isteyen çocuklu aileler için ideal bir rota olarak karşımıza çıkıyor. Siz de çocuğunuzla birlikte evden çıkmadan bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Oyuncak Müzesi

1700’lü yıllardan günümüze oyuncak dünyasına doğru bir yolculuk yapmak isteyenler için İstanbul Erenköy’deki Oyuncak Müzesi eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Ailelerin çocuklarını gezdirmek istediği önemli müzelerin başında gelen Oyuncak Müzesi, her yaştan insanın çocukluğuna ineceği bir yer olarak sizi bekliyor.



Zeugma Müzesi

Çocuklarıyla biraz da kültür sanat gezisi yapmak isteyen aileler için ideal bir seçenek olan Zeugma Müzesi, Gaziantep’te dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olmasıyla ünlü. Zeugma’nın en önemli eseri ise Çingene Kızı figürlü mozaik. Ayrıca bu müzede 2000 yıllık mozaiklerin eksik parçaları lazer sistemiyle görüntülü olarak tamamlanıyor.



Legoland

Legoların büyülü dünyasında yolculuk yapmayı pek çok çocuk sevdiği gibi büyükler de seviyor. Koronavirüs nedeniyle kapılarını kısa süreliğine kapatan Legoland, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Siz de çocuğunuzla birlikte evden çıkmadan bu eğlenceye ortak olabilirsiniz.



Disney World - Orlando Eğlence Bölgesi

ABD’nin Orlando şehrinde yer alan eğlence bölgesi çok zengin gezi seçenekleri sunuyor. Walt Disney World, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Disney MGM Stüdyoları, Universal Stüdyoları, Sea World eğlence parkları gibi birçok yeri sanal turla gezmeniz mümkün. Orlando’nun büyülü eğlence dünyasına yolculuk yapmanız için bir tık yetiyor.

National Museum

Dünyanın en önemli müzesi olarak kabul edilen National Museum, doğa ve tarih tutkunu tüm aileleri bekliyor. Washington’da yer alan bu müzede bitkiler, hayvanlar, fosiller, meteorlar ve daha pek çok şey bulunuyor. Özellikle dinozor sevenleri müthiş bir tur bekliyor.

Nasa (Uzay Keşfi)

Bu sanal tur astronotların uzayda gezmek için kullandıkları araçları, yer çekimi odalarını, eğitim aldıkları yerleri ve çok daha fazlasını görmenize imkan tanıyor.



Ulusal Parklar

Amerika kıtasındaki ulusal parkların sanal turu gerçekten görülmeye değer. Tüm aile üyelerinin birlikte gerçekleştireceği bu sanal turda; görüntüler ve çekimler sizi ordaymışsınız gibi hissettiriyor. Alaska’daki Kenai Fiyordları, Hawaii Volkanları, Meksika’daki Carlsbad Mağaraları, Utah’taki Bryce Kanyonu, Florida’daki Dry Tortugas gerçekten müthiş çekim gücüyle şahane bir sanal tur fırsatı sunuyor.



National Aquarium

Çocukların ve büyüklerin dahi en sevdiği yerlerin başında akvaryumlar geliyor. Yüzlerce deniz canlısı ve rengarenk balıkları bir arada görmek isteyenler için ideal bir seçenek olan ABD'nin Baltimore şehrindeki Ulusal Akvaryum güzel bir sanal tur vadediyor. Evde kaldıkları bu günlerde böylesine renkli bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocuklar için ideal bir seçenek olan Ulusal Akvaryum, yüzlerce balık çeşidinin yanı sıra tropikal bir bahçe ve zengin akvaryum çeşitliliğini sizin için sunuyor.

Blenheim Sarayı

İngiltere’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki önemli yapısı Blenheim Sarayı’nın tüm odalarını, ayrıntılarını rahatlıkla gezebileceğiniz sanal turu mevcut. Birleşik Krallık Eski Başkanı Winston Churchill’in doğduğu bu ev aynı zamanda bu ülkede kraliyet ailesine ait olmayan saray unvanına sahip tek yapı. Bir İngiliz Sarayı nasıl olur diye merak edenler, bu yapı tek tıkla karşınızda.



Cirque du Soleil

Dünyanın en önemli şov gruplarından biri olan Cirque du Soleil, insanların evde kaldığı günlerde Amaluna şovunu internet üzerinden yayınlıyor. Bu güzel şovu izlemek ise size bağlı...