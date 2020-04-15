Gebze bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 2 günde 2 bin gıda kolisi

Koronavirüs salgını ile mücadelesini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da sahip çıkıyor. Kocaeli genelinde devam eden gıda kolisi yardımları, Gebze bölgesinde de devam ediyor. Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde, dün ve bugün 2 bin kolinin dağıtımı gerçekleştirildi.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI
Sosyal destek kapsamında başvuruları olumlu sonuçlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kolileri ulaştırılmaya devam ediliyor. Gebze bölgesindeki ilçelerde dağıtım yapan ekipler, dün ve bugün gıda yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayının başına kadar yapılacak olan bu yardımları tamamlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz