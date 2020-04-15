MARSİAD Odabaş, ''Mahalle bakkallarının hayati önemi ortaya çıkmıştır''

Peki Mahallelerimizi ve sokaklarımızı adet istila eden ZİNCİR MARKATLER ne işe yaradı,hepsi kapalıydı, vatandaşın en zor gününde işe yaramadı! Allah korusun Ülkede bir kıtlık yaşanırsa BU ZİNCİR MARKETLER VATANDAŞA PARASIZ BİR EKMEK VEREBİLİRMİ, MÜMKÜN DEĞİL! Biz yıllardan beri feryat ediyoruz, ülkeyi yönetenleri uyarıyoruz, MAHALLE BAKKALLARINI ÖLDÜRMEYİN, YARIN SOSYAL PATLAMAYA NEDEN OLUR, İNSANLAR AÇ KALINCA O ZİNCİR MAĞAZALARI YAĞMALAR, ZİNCİRLER YOK OLUNCA DA İNSANLAR AÇ KALIR!

''ZİNCİR MARKETLERLE OLAN ORTAKLARINIZ SİZİ KURTARMAZ''

Ancak Mahalle Bakkalları kendi mahallesini aylarca ve hatta yıllarca idare edebilir ve sosyal patlamanın önüne geçer.Buradan önce Halkımıza sesleniyorum, Mahalle Bakkallarınıza sahip çıkın, Hiç değilse alışverişinizin bir kısmını Mahalle Bakkallarından ve Yerel Marketlerden yapın, Mecbur kalmadıkça zincir Marketlerden alışveriş yapmayın çünkü onlar iyi gün dostudur.Ülkeyi yönetenlere de sesleniyorum, bir an önce perakende satış yasasını çıkararak bu sosyal patlamanın önünü kesin yoksa ALLAHA hesap veremezsiniz, o zincir Marketlere ortaklıklarınız sizi kurtarmaz.

Bahri ODABAŞ

MARSİAD GENEL BAŞKANI