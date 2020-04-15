Deprem ve korona arasında korku yaşadılar...

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi. Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.Saat 11.18'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.