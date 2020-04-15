Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi. Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.Saat 11.18'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Deprem ve korona arasında korku yaşadılar...
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'da bu depremden sonra 11.18'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz