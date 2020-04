GEBKİM Kimya İhtisas OSB dezenfeksiyon çalışmaları için özel ekip kurdu

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü binasında çalışanların sağlığı ve hijyeni için alınan önlemler sıkı şekilde uygulanıyor. Bölge Müdürlüğü’ne ait dezenfekte aracı ile OSB içerisinde yer alan yollar, kaldırımlar ve tüm ortak kullanım alanları Koruma Klor Alkali’nin ürettiği Sodyum Hipoklorit ile dezenfekte edilirken üye firmaların fabrika girişleri ve ring yollarında da dezenfekte çalışmaları yapılıyor. GEBKİM’in koronavirüs ile mücadelesi Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını aşarak Dilovası sokaklarına da yayıldı. Dilovası Belediyesi temizlik ekibi ile birlikte yapılan dezenfeksiyon işlemleri salgın bitene kadar sürecek.

Uzmanlar, ülkemizde de ölümlere sebep olan koronavirüse karşı alınabilecek önlemlerin başında hijyen kurallarına ve temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çevre ve insanla uyumlu modern sanayi üretiminin ülkemizdeki örnek temsilcileri arasında yer alan Kocaeli sınırları içerisindeki GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, koronavirüs riskine karşı tedbirlerini aldı. Virüsün yayılmasını önlemek ve OSB içerisinde hijyeni sağlamak amacıyla GEBKİM OSB Bölge Müdürlüğü’ne ait dezenfekte aracı ve kurulan özel ekip ile dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

KORUMA KLOR ALKALİ,SODYUM HİPOKLORİT DESTEĞİ VERDİ



Bölge içerisinde yer alan tüm yollar, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra üye firmaların fabrika girişleri ve ring yolları özel dezenfekte aracı ve ekipler tarafından düzenli olarak Sodyum Hipoklorit ile dezenfekte ediliyor. Koruma Klor Alkali, yapılan dezenfeksiyon işlemlerine uzmanların virüslere karşı yüzey temizliğinde en etkili çözüm olarak önerdiği Sodyum Hipoklorit sağlayarak destek veriyor.GEBKİM Bölge Müdürlüğü tarafından özel kıyafet ve cihazlar ile donatılan dezenfeksiyon ekibi, talepte bulunan üye firmaların dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştirecek. Koronavirüs riski tamamen ortadan kalkıncaya dek GEBKİM OSB’nin özel dezenfeksiyon ekibi iş başında olacak.

GEBKİM, DİLOVASI SOKAKLARINI KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİYOR



GEBKİM Bölge Müdürlüğü tarafından Sanayi Bölgesi içinde düzenli olarak ve ücretsiz yapılan dezenfekte çalışmaları Dilovası sokaklarında da uygulanmaya başlandı. GEBKİM’in çok amaçlı hizmet aracı, Dilovası Belediye Temizlik ekiplerinin de katılımıyla Dilovası’ndaki sokakları birer birer dezenfekte ettikten sonra çalışmalar GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti. Salgın tamamen bitinceye kadar Bölge Müdürlüğü’nün özel dezenfeksiyon aracı ve ekibi gerek OSB gerekse Dilovası sokaklarını düzenli olarak dezenfekte etmeyi sürdürecek.

GEBKİM OSB'DE TEDBİRLER ARTIRILDI

Üretimin devam ettiği GEBKİM Kimya İhtisas OSB’nin Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan çalışanların sağlığı ve virüsten korunmaları için ilk günden itibaren gereken önlemler alındı. Alınan tedbirler OSB’de yer alan firmalar ile de paylaşıldı.GEBKİM Kimya İhtisas OSB, korona günlerinde can dostlarımızın bakımlarını da ihmal etmiyor ve bu süreçte herkesi duyarlı olmaya davet ediyor. GEBKİM Kimya İhtisas OSB, sağlık taramalarına ve acil müdahaleye uygun bakım merkezi, veteriner hizmeti, 11 besleme noktası ve onlarca köpek yuvası ile OSB’de yaşayan 98 köpek için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Katılımcı firmaların da desteği ile hayvanların beslenme ve sağlık ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor.GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, dünyanın ve ülkemizin koronavirüs salgını ile büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Koronavirüse karşı GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetimi olarak ilk günden itibaren önlemlerimizi aldık ve OSB genelinde hijyeni sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Dezenfeksiyon çalışmalarımıza son olarak Dilovası sokaklarını da ekledik. Salgın bitene kadar da bu çalışmalar artarak sürecek. Yakın tarihte benzeri görülmemiş bir durum ile karşı karşıyayız. Bu zor günleri alınan önlemlere sıkı şekilde uyarak birlik ve beraber içerisinde atlatacağımıza inanıyor ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.



İşte GEBKİM OSB Bölge Müdürlüğü tarafından koronavirüs kapsamda alınan önlemler;

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 10 Mart 2020 tarihinin hemen ertesinde tüm Bölge Müdürlüğü çalışanlarına Covid-19 hakkında İşyeri Hekimi tarafından bilgilendirme eğitimi verildi.

Çalışanlara maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Binası gibi sık kullanılan alanlara dezenfektan ile termometre eklenirken ayrıca her vardiya başlangıcında personel ve ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülmesine başlandı.

17 Mart 2020 tarihinde OSB içerinde yer alan GEBKİM Camii ibadete kapatıldı.

Dışarıdan gelen evrak, kargo, fatura vb. malzemeler 1 gün karantinada bekletildikten sonra içeri alınıyor ve ilgili birimlere dağıtılıyor. Ayrıca çalışanlar arası evrak dolaşımı da azaltıldı.

Çalışanların etkileşimini azaltmak için nöbetleşe çalışma sistemine geçildi.

Risk grubunda bulunan (Hamile, kronik hastalık, yaş vb.) Bölge Müdürlüğü çalışanlarının izolasyon amaçlı olarak evlerinde kalmaları sağlandı.

Yemekhanede öğle yemeği ve ortak kullanım alanındaki çay servisi kaldırıldı. Çalışanlara yemek ücretlerinin dijital ortamda verileceği sisteme geçildi.

Servislere dezenfektan eklendi ve oturma düzeni mesafeyi artıracak şekilde yeniden ayarlandı. Valiliğin açıkladığı ruhsatlarda yazılan yolcu sayısının yüzde 50’si yolcu sayısı uygulaması sistemine geçildi. Araçlara,servise binmeden önce personelin ateşini ölçme amaçlı olarak ateş ölçer ve el dezenfektanı eklendi.

İdari bina ve itfaiye binası her hafta dezenfekte ediliyor. Ayrıca mesai sonrası binalar günlük olarak detaylı şekilde temizlenirken kapı kolları gibi çalışanların sık temas ettiği noktalar gün içerisinde birkaç kez Sodyum Hipoklorit ile siliniyor.

GEBKİM OSB’de bulunan firmalara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

GEBKİM OSB yol, kaldırımlar ve ortak kullanım alanları her gün dezenfekte ediliyor.

OSB’de bulunan tüm fabrika girişleri ve ring yolları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

GEBKİM OSB giriş kapılarında, Güvenlik tarafından ateş ölçümleri yapılıyor.