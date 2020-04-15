Büyükakın, “Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, esnaflara ve vatandaşlara dönük hayata geçirdikleri destek paketleriyle alakalı olarak, “Hiç kimsenin tereddüttü olmasın, ne esnafımızı ne de vatandaşımızı yalnız bırakırız” dedi. Başkan Büyükakın, “Bu süreçte hep birlikte omuz omuza, sırt sırta vereceğiz. Allah’ın izniyle hep birlikte bu süreci atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz. Kesinlikle yeteriz. Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZA YARDIM ELİNİ SONUNA KADAR UZATIYORUZ”

“Bu millet zor zamanda birbiriyle dayanışmayı biliyor” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Bu millet tarih boyunca çok yokluklardan geçti. Çok büyük afetleri atlatmayı başardı. İnşallah bunu da başaracağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarımızı seferber edip bu sürecin en hafif şekilde atlatılması, şehrimizin bu işten en az sıkıntıyı yaşayarak çıkması için çalışıyoruz. Bunu da kamu kurum ve kuruluşlarımıza, ilçe belediyelerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza yardım elini sonuna kadar uzatarak yapıyoruz. Hiçbir şekilde taşın altına elimizi sokmaktan uzak durmayacağız, çekinmeyeceğiz. Allah’ın izniyle en kısa sürede bu süreci de başarıyla atlatacağız” şeklinde konuştu.