Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:03 TSİ- Gündem G: Bugün 13:27 TSİ

Büyükakın, “Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü”

Büyükakın, “Allah’ın izniyle hep birlikte bu süreci atlatacağız. Biz bize yeteriz ” şeklinde konuştu
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, esnaflara ve vatandaşlara dönük hayata geçirdikleri destek paketleriyle alakalı olarak, “Hiç kimsenin tereddüttü olmasın, ne esnafımızı ne de vatandaşımızı yalnız bırakırız” dedi. Başkan Büyükakın, “Bu süreçte hep birlikte omuz omuza, sırt sırta vereceğiz. Allah’ın izniyle hep birlikte bu süreci atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz. Kesinlikle yeteriz. Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZA YARDIM ELİNİ SONUNA KADAR UZATIYORUZ”

“Bu millet zor zamanda birbiriyle dayanışmayı biliyor” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Bu millet tarih boyunca çok yokluklardan geçti. Çok büyük afetleri atlatmayı başardı. İnşallah bunu da başaracağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarımızı seferber edip bu sürecin en hafif şekilde atlatılması, şehrimizin bu işten en az sıkıntıyı yaşayarak çıkması için çalışıyoruz. Bunu da kamu kurum ve kuruluşlarımıza, ilçe belediyelerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza yardım elini sonuna kadar uzatarak yapıyoruz. Hiçbir şekilde taşın altına elimizi sokmaktan uzak durmayacağız, çekinmeyeceğiz. Allah’ın izniyle en kısa sürede bu süreci de başarıyla atlatacağız” şeklinde konuştu.

Bugün 12:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor mask
Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükakın, “Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü” mask
Büyükakın, “Bu milletin ahlak kodları son derece güçlü”
GEBKİM Kimya İhtisas OSB dezenfeksiyon çalışmaları için özel ekip kurdu mask
GEBKİM Kimya İhtisas OSB dezenfeksiyon çalışmaları için özel ekip kurdu
Deprem ve korona arasında korku yaşadılar... mask
Deprem ve korona arasında korku yaşadılar...
MARSİAD Odabaş, ''Mahalle bakkallarının hayati önemi ortaya çıkmıştır'' mask
MARSİAD Odabaş, ''Mahalle bakkallarının hayati önemi ortaya çıkmıştır''
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Sokağa çıkma yasağı mask
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Sokağa çıkma yasağı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı

GALERİ

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL