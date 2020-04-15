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Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Körfez Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
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Körfez Belediyesi korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri artırdı. Şehirde dezenfekte edilmedik yer bırakmamaya yönelik çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki kamu kurumlarına, fırınlara ve vatandaşların sürekli kullandıkları otobüs duraklarına dezenfektan otomatları koyuldu.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bırakmayı da ihmal etmedi. Ekipler tarafından şehrin dört bir yanında daha önce belirlenen noktalara yem ve mamalar ile su kapları bırakıldı.Öte yandan belediye ekiplerince Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.


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