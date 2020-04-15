İzmit'in tanınmış iş insanlarından Best Simit Kafe sahibi Vedat ve Kerim Çeliksoydan’ın abisi, Mustafa Çeliksoydan’ın babası olan Sedat Çeliksoydan'ın cenazesi bugün 12.00'de Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bugün 13:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:05 TSİ
Sedat Çeliksoydan vefat etti
Best Simit Kafe sahibi Vedat ve Kerim Çeliksoydan’ın abisi, Mustafa Çeliksoydan’ın babası Sedat Çeliksoysan vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz