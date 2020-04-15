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448 gram esrarla yakalandılar...

Kocaeli’de, polisin operasyonu ile 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile İ. K. ve M.Y. yakalanırken, yapılan aramada 448 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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