Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile İ. K. ve M.Y. yakalanırken, yapılan aramada 448 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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448 gram esrarla yakalandılar...
Kocaeli’de, polisin operasyonu ile 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz