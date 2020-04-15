Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, sosyal medya hesabından hem eleştirilerde bulundu hem de Coronavirüs’ün bitmesini beklediği tarihi duyurdu. Arpacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sizin yapacağınız siyasetin içine edeyim. Tıp bilimini bile politize ettiniz, Durum kötü değil dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumdayız. İvme düşüyor Allah’ın izniyle Ramazan bayramına hiçbir şey kalmaz.”
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Ramazan Bayramı’na hiçbir şey kalmaz
MHP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arpacı Coronavirüs’ün bitimiyle ilgili olarak, “İvme düşüyor Allah’ın izniyle Ramazan bayramına hiçbir şey kalmaz” dedi
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Yorumlar
(1 )
Vkarabay - Hocam kurban bayramına da razıyız ağzına sağlık
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