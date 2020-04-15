Ramazan Bayramı’na hiçbir şey kalmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, sosyal medya hesabından hem eleştirilerde bulundu hem de Coronavirüs’ün bitmesini beklediği tarihi duyurdu. Arpacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sizin yapacağınız siyasetin içine edeyim. Tıp bilimini bile politize ettiniz, Durum kötü değil dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumdayız. İvme düşüyor Allah’ın izniyle Ramazan bayramına hiçbir şey kalmaz.”