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Ramazan Bayramı’na hiçbir şey kalmaz

MHP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arpacı Coronavirüs’ün bitimiyle ilgili olarak, “İvme düşüyor Allah’ın izniyle Ramazan bayramına hiçbir şey kalmaz” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, sosyal medya hesabından hem eleştirilerde bulundu hem de Coronavirüs’ün bitmesini beklediği tarihi duyurdu. Arpacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sizin yapacağınız siyasetin içine edeyim. Tıp bilimini bile politize ettiniz, Durum kötü değil dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumdayız. İvme düşüyor Allah’ın izniyle Ramazan bayramına hiçbir şey kalmaz.”

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Vkarabay - Hocam kurban bayramına da razıyız ağzına sağlık

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 15 Nisan 13:54

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