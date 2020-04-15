Sınıf kumbaralarıyla sağlıkçılara destek oldular

Dünyada ve ülkemizde yayılan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Coronavirüs nedeniyle birçok kamu ve kurum seferber oldu. Bu süreçte oldukça yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını İzmit Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri de unutmadı. Öğrenciler, sınıf kumbarasında biriktirdiği parayı sağlık çalışanları için harcamaya karar verdi. Bu kapsamda biriktirilen parayla 40 adet yüz siperliği alıp okul müdürü Serkan Yazar ve 6-D sınıf Rehber Öğretmeni Gürkan Yüksel refakatinde İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etti.

“HER ZAMAN GURUR DUYDUK”

Okul Müdürü Serkan Yazar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “6-D sınıfımızın öğrencileri, sınıf kumbarasında biriktirdiği parayla sağlık çalışanlarına hediye edilmek üzere 40 adet yüz siperliği aldı. Bizler de bu siperlikleri Rehber öğretmenimiz Gürkan Yüksel ile İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Ben ve öğretmen arkadaşlarım öğrencilerimizle her zaman gurur duyduk” dedi.

“DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER”

“Onlarla bir kez daha gurur duydum diyen Yazar, “Bu zor süreçte sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu vefa ve fedakarlık takdire şayandır. Onlar için ne yapsak az. Öğrencilerim de bu güzel insanlara destek olmak amacıyla çok anlamlı bir dayanışma örneği sergilediler. Duyarlılıkları nedeniyle öğrencilerimi ve öğretmenimi kutluyorum. Onlarla bir kez daha gurur duydum” ifadelerinde bulundu.