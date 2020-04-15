Zeytinoğlu mart ayında geçen yılın aynı ayına göre vergi gelirlerinin yüzde 10.1 azaldığını söyleyerek, “Mart ayında vergi gelirleri 36.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçeye en fazla katkı veren vergi gelirlerinin mart ayındaki bu azalışının gelirler kalemini önemli ölçüde azalttığını görüyoruz. Nisan, mayıs aylarında da gelirler kaleminde azalışlar, giderlerde artışlar olabileceğini, dolayısıyla önümüzdeki aylarda bütçe açıklarının benzer şekilde devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe rakamlarını değerlendirdi
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı bütçe rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında bütçe gelirleri yüzde 12.7 azalışla 47.4 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 15.6 artışla 91.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin azalması ve giderlerin enflasyonun ufak da olsa üzerinde artması sonucu mart ayında bütçe açığı 43.7 milyar TL oldu.” dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz