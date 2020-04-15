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KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe rakamlarını değerlendirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı bütçe rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında bütçe gelirleri yüzde 12.7 azalışla 47.4 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 15.6 artışla 91.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin azalması ve giderlerin enflasyonun ufak da olsa üzerinde artması sonucu mart ayında bütçe açığı 43.7 milyar TL oldu.” dedi