Koçak, ''Çocuk istismarının affı olmaz''

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gece kabul edilen infaz yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözlerine şöyle devam eden Koçak;

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Açıklama 13.04.2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birçok hükümlüye tahliye yolu açılmıştır. Ancak bu düzenleme ile istismarcılara taviz verilmeyeceği, istismarcıların aftan yararlandırılmayacağı söylenmiştir.Tüm bu söylemlere rağmen yine 13.04.2020 tarihinde Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile çocuk istismarcılarına yönelik af taslağı sosyal medyaya bomba gibi düşmüştür.

ÇOCUKLARIMIZA DUVAK DEĞİL PAPATYA TAÇLARI TAKILMALI

Bu taslak, mağdurun yaşayacağı psikolojik travmalar göz ardı edilerek ve kamu vicdanına aykırı şekilde düzenlenmiştir. Çocuk ile istismarcısı arasında 15 yaş farkı olağan gören; 14 yaşındaki çocuk ile 29 yaşındaki yetişkin bireyi akran sayan bu taslak kati suretle kabul edilemezdir. Bu taslak, çocuk istismarcılarına evlenme şartına bağlı olarak özgürlük vadetmiştir. Evliliğin sonuçlarını tahlil edemeyecek çocukların, istismarcıları ile evlendirilmesi tecavüzü meşrulaştırmaktan öteye geçmeyecektir. Yalnızca fail ile empati kurularak ve fail yararına düzenlenen, kamu vicdanını ve çocuk haklarını yok sayan bu düzenleme bir daha gündeme gelmemek üzere derhal tarihe gömülmelidir.

Geleceğimiz olan çocukların saçlarına duvak değil papatyalardan taçlar takılmalıdır.” dedi.