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Anadolu Sigorta, geleceğin sigortacılarıyla dijital platformda buluşuyor

Koronavirüs salgını döneminde faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdüren Anadolu Sigorta, gençlerin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla, Toptalent.co tarafından gerçekleştirilen Dijital Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle bir araya geldi
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Anadolu Sigorta, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde, kariyer yolculuğunun başında olan gençlere desteğini dijital dünyada da sürdürüyor. Bu kapsamda, Anadolu Sigorta İnsan Kaynakları ekibi, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketleriyle 13 bini aşkın öğrenciyi buluşturan Dijital Kariyer Fuarı’na katıldı. 10 Nisan’da düzenlenen fuarda öğrenciler, sigorta sektörü, iş olanakları ve kariyer gelişimleri ile ilgili konularda uzmanlara danışma ve kendilerini tanıtma imkanı buldu. Etkinlik boyunca, Anadolu Sigorta ekibi, sigorta sektörü ile ilgilenen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

DESTEK OLMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Şirket olarak her fırsatta gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu amaçla kampüslerde gerçekleştirilen kariyer buluşmalarına sık sık katılıyoruz. Sanal ortamda gerçekleşen kariyer etkinlikleri ise, bize Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere ulaşma imkanı sağladığı için ayrı bir önem taşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak hayatımızın kısıtlandığı şu dönemde, sigortacılık faaliyetlerimizde olduğu gibi kariyer gelişimi alanında da çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin daha fazla motivasyona ve desteğe ihtiyacı var. Bu anlamda, Dijital Kariyer Fuarı yeni yeteneklerle bir araya gelmemiz ve kariyerlerinin başlangıç noktasında onlara destek olmamız için iyi bir fırsat oldu” dedi.

21 NİSAN'DA DİJİTAL CLASS İLE FAALİYETLERE DEVAM EDİLECEK

Anadolu Sigorta, öğrenciler ile dijital ortamda buluşma faaliyetlerine, 21 Nisan’da gerçekleşecek olan Digital Class ile devam edecek. Toptalent’ın düzenlendiği sigortacılıkta dijital dönüşüm süreci hakkındaki etkinlikte, Anadolu Sigorta Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müdürü Gülşah Çalışkan ile İnovasyon Birimi Yöneticisi Mehmet Eren Bekin,Anadolu Sigorta’nın bu alanda neler yaptığına dair bilgi paylaşımında bulunacak.

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