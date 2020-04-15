İki hafta önce oğlunu kaybeden Timur, evlat acısına dayanamadı. Kocaelispor eski amigosu Nurettin Timur'un mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine Allah sabır versin.
Bugün 14:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
Nurettin Timur vefat etti
Kocaelispor'un en eski taraftarlarından Nurettin Timur evlat acısına dayanamadı
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Yorumlar
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Öğretmen Annesi - Allah rahmet eylesin
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