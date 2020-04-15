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Nurettin Timur vefat etti

Kocaelispor'un en eski taraftarlarından Nurettin Timur evlat acısına dayanamadı

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İki hafta önce oğlunu kaybeden Timur, evlat acısına dayanamadı. Kocaelispor eski amigosu Nurettin Timur'un mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine Allah sabır versin.

Bugün 14:12 TSİ - Spor

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Yorumlar

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