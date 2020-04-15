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Dişi Ronaldo, İlkadım’la son adıma hazırlanıyor

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan ve gurbetçi futbolcu ordusuna katılan ‘Dişi Ronaldo’ lakaplı milli futbolcu Ebru Atıcı,...
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Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan ve gurbetçi futbolcu ordusuna katılan ‘Dişi Ronaldo’ lakaplı milli futbolcu Ebru Atıcı, Samsun’da futbol yaşantısını sürdürürken şampiyonluğa ramak kala liglerin tatil edilmesiyle üzüntü yaşıyor.

ŞAMPİYONLUĞA RAMAK KALMIŞTI

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü forması giyerken transfer olan ve Hakkari’den sonra, son olarak baba memleketi olan Samsun İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor forması giyen Gölcüklü Ebru, 2.Lig’de lider takımın oyuncusu olarak şampiyonluğa hazırlanırken, tıpkı Kocaelispor’un başına gelen gibi, ligler tatil oldu ve şampiyonluk ertelendi. Çalışmalarını evinde sürdüren Ebru “Bu sezon 8 maç oynadım. Tam formumu buldum, maçlar iptal oldu. Öylece kalakaldık. Şimdi dört gözle maçların başlamasını bekliyoruz” dedi.

‘YENİDEN FORM TUTMAK ZAMAN ALIR’

Milli takımların değişik yaş gruplarında da forma giye Ebru Atıcı, futsal Dünya kinciliği unvanına da sahip. Attığı gollerle ‘Dişi Ronaldo’ unvanını alan ve Doruktakiler’de de yılın takımı içerisinde yer alan gol kraliçesi Ebru, geleceğin süper yıldızı olarak gösteriliyor.

  

EBRU ATICININ KÜNYESİ

Doğum Yeri      :        DERİNCE

Doğum Tarihi  :        25 Haziran 1999

Kulüp       :                  İLKADIM BEL. YABANCILAR PAZARISPOR

 

OYNADIĞI TAKIM                                 LİSANS TÜRÜ        LİSANS VERİLİŞ TARİHİ       

İLKADIM BEL.İ YABANCILAR               Amatör Transfer             03.01.2020          

ADANA İDMANYURDUSPOR               Amatör Vize                   18.10.2019          

ADANA İDMANYURDUSPOR               Amatör Transfer             12.10.2018          

HAKKARİGÜCÜ SPOR                         Amatör Transfer             07.02.2018          

KOCAELİ HARB-İŞSPOR                      Amatör Vize                 07.11.2017          

KOCAELİ HARB-İŞSPOR                      Amatör Vize                 28.09.2016          

KOCAELİ HARB-İŞSPOR                      Amatör Vize                 01.09.2015          

KOCAELİ HARB-İŞSPOR                      Amatör Transfer           04.06.2015          

DERİNCE SPOR A.Ş.                            Amatör Transfer           13.02.2014          

İZMİT BELEDİYESPOR                         Filiz Lisans                    08.09.2011          

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