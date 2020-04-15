Dişi Ronaldo, İlkadım’la son adıma hazırlanıyor

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan ve gurbetçi futbolcu ordusuna katılan ‘Dişi Ronaldo’ lakaplı milli futbolcu Ebru Atıcı, Samsun’da futbol yaşantısını sürdürürken şampiyonluğa ramak kala liglerin tatil edilmesiyle üzüntü yaşıyor.
ŞAMPİYONLUĞA RAMAK KALMIŞTI
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü forması giyerken transfer olan ve Hakkari’den sonra, son olarak baba memleketi olan Samsun İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor forması giyen Gölcüklü Ebru, 2.Lig’de lider takımın oyuncusu olarak şampiyonluğa hazırlanırken, tıpkı Kocaelispor’un başına gelen gibi, ligler tatil oldu ve şampiyonluk ertelendi. Çalışmalarını evinde sürdüren Ebru “Bu sezon 8 maç oynadım. Tam formumu buldum, maçlar iptal oldu. Öylece kalakaldık. Şimdi dört gözle maçların başlamasını bekliyoruz” dedi.
‘YENİDEN FORM TUTMAK ZAMAN ALIR’
Milli takımların değişik yaş gruplarında da forma giye Ebru Atıcı, futsal Dünya kinciliği unvanına da sahip. Attığı gollerle ‘Dişi Ronaldo’ unvanını alan ve Doruktakiler’de de yılın takımı içerisinde yer alan gol kraliçesi Ebru, geleceğin süper yıldızı olarak gösteriliyor.
EBRU ATICININ KÜNYESİ
Doğum Yeri : DERİNCE
Doğum Tarihi : 25 Haziran 1999
Kulüp : İLKADIM BEL. YABANCILAR PAZARISPOR
OYNADIĞI TAKIM LİSANS TÜRÜ LİSANS VERİLİŞ TARİHİ
İLKADIM BEL.İ YABANCILAR Amatör Transfer 03.01.2020
ADANA İDMANYURDUSPOR Amatör Vize 18.10.2019
ADANA İDMANYURDUSPOR Amatör Transfer 12.10.2018
HAKKARİGÜCÜ SPOR Amatör Transfer 07.02.2018
KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 07.11.2017
KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 28.09.2016
KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 01.09.2015
KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Transfer 04.06.2015
DERİNCE SPOR A.Ş. Amatör Transfer 13.02.2014
İZMİT BELEDİYESPOR Filiz Lisans 08.09.2011
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz