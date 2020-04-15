Dişi Ronaldo, İlkadım’la son adıma hazırlanıyor

Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan ve gurbetçi futbolcu ordusuna katılan ‘Dişi Ronaldo’ lakaplı milli futbolcu Ebru Atıcı, Samsun’da futbol yaşantısını sürdürürken şampiyonluğa ramak kala liglerin tatil edilmesiyle üzüntü yaşıyor.

ŞAMPİYONLUĞA RAMAK KALMIŞTI

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü forması giyerken transfer olan ve Hakkari’den sonra, son olarak baba memleketi olan Samsun İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor forması giyen Gölcüklü Ebru, 2.Lig’de lider takımın oyuncusu olarak şampiyonluğa hazırlanırken, tıpkı Kocaelispor’un başına gelen gibi, ligler tatil oldu ve şampiyonluk ertelendi. Çalışmalarını evinde sürdüren Ebru “Bu sezon 8 maç oynadım. Tam formumu buldum, maçlar iptal oldu. Öylece kalakaldık. Şimdi dört gözle maçların başlamasını bekliyoruz” dedi.

‘YENİDEN FORM TUTMAK ZAMAN ALIR’

Milli takımların değişik yaş gruplarında da forma giye Ebru Atıcı, futsal Dünya kinciliği unvanına da sahip. Attığı gollerle ‘Dişi Ronaldo’ unvanını alan ve Doruktakiler’de de yılın takımı içerisinde yer alan gol kraliçesi Ebru, geleceğin süper yıldızı olarak gösteriliyor.

EBRU ATICININ KÜNYESİ

Doğum Yeri : DERİNCE

Doğum Tarihi : 25 Haziran 1999

Kulüp : İLKADIM BEL. YABANCILAR PAZARISPOR

OYNADIĞI TAKIM LİSANS TÜRÜ LİSANS VERİLİŞ TARİHİ

İLKADIM BEL.İ YABANCILAR Amatör Transfer 03.01.2020

ADANA İDMANYURDUSPOR Amatör Vize 18.10.2019

ADANA İDMANYURDUSPOR Amatör Transfer 12.10.2018

HAKKARİGÜCÜ SPOR Amatör Transfer 07.02.2018

KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 07.11.2017

KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 28.09.2016

KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Vize 01.09.2015

KOCAELİ HARB-İŞSPOR Amatör Transfer 04.06.2015

DERİNCE SPOR A.Ş. Amatör Transfer 13.02.2014

İZMİT BELEDİYESPOR Filiz Lisans 08.09.2011