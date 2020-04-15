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Kartepe’de semt pazarı günleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Kartepe’de kurulan pazarların günleri değiştirildi

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Kartepe’de Cumartesi ve Pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak pazar yerlerinde gereken önlemleri alırken, hafta sonu kurulan pazarlar içinde düzenleme yapıldı.

YAPILAN DÜZNLEMEYE GÖRE PAZAR KURULACAK GÜNLER BELİRLENDİ

Buna göre Cumartesi günleri Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı’nın Cuma günü, pazar günleri Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi yanında kurulan Ataşehir Pazarı ile Çınarlı Mahallesi Sapanca yolu Caddesi üzerinde kurulan Maşukiye Semt Pazarlarının Pazartesi kurulmasına karar verildi. Ayrıca hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında Kartepe ilçe genelinde 38 fırın, nöbet çizelgesine uygun olarak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Bugün 14:20 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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