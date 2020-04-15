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GTÜ'den Covid-19 tedavisi için bir umut 

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyeninden tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan ve ölümlere neden olan Covid-19’la mücadele kapsamında umut veren bir haber geldi
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Dünya yeni tip corona virüsü Covid-19 ile mücadelesine devam ederken ülkemizde de bilim insanları virüsün yayılımını engelleyip ölümcül etkilerini ortadan kaldıracak metodlar için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda 26 yıldır sağlık konularında çalışmalar yapan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven virüsün yol açtığı vücut tahribatı ve ölümcül sonuçlarını önlemek ve tedavi etmek için bir karışım geliştirdi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAĞLIK BAKANLIĞINA BİLGİ VERİLDİ DEDİ

Çoğunlukla doğal maddelerden oluşan bu karışımın antiviral, antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Tanrıseven "Bu karışım burun ve ağız yoluyla alınabilir. Spray formunda buruna uygulandığında zatürrenin tedavisinde kullanılma ihtimali olabilir.  Literatür bilgilerine göre, karışımın Spike protein’i etkisizleştirme, ACE2 miktarını arttırarak Angiotensin II miktarını azaltıp zatürreye sebep olan cytokine fırtınasını durdurma özellikleri olduğundan Covid-19 hastalarını iyileştirme potansiyeli olabilir.  Bu karışım halen kullanılan ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Magnezyum ve iki değişik vitaminin önerilen miktarlarda alınması da metodun etkisini arttırabilir. Bu çalışmanın Covid-19 hastalarında denenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi." dedi.

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