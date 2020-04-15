İzmit’te köylü pazarına, sosyal mesafe düzenlemesi

Tüm dünyada salgına dönüşen Covid-19 koronavirüsle mücadele kapsamındaçok sayıda tedbiri yürürlüğe koyan İzmit Belediyesi, bu kapsamda kapalıpazarlar yerleri giriş ve çıkışlarında maske ve eldiven dağıtım standı iledezenfektan otomatı uygulaması başlatmıştı. İzmit Belediyesi Zabıtası pazartesive perşembe günleri İzmit’te kurulan köylü pazarları için de, sosyal mesafetedbirlerini uygulamaya aldı.

TEZGÂHLAR ARASI 3 METRE AÇILDI

İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Gümüş Sokak’ta pazartesi veperşembe günleri kurulan, İzmit ve çevre ilçelerin köylerinden gelen vatandaşlarınürünlerini serdiği pazarda, İzmit Zabıtası tezgâh yerleşim planını yeniledi.Yeni plana göre tezgâhlar arası mesafe 3 metre olacak şekilde ayarlandı. Yeniplana göre esnafın bir kısmı pazartesi, diğer kısmı ise perşembe günü pazardatezgâh açacak. Pazar giriş ve çıkışlarında ihtiyaca göre İzmit Zabıtasıtarafından vatandaşa maske ve eldiven de dağıtılacak.