Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:38 TSİ- Gündem G: Bugün 14:40 TSİ

Başiskele Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek 

Başiskele Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan Başiskeleli çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yaptı
mask

Başiskele Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da bu zorlu süreçte unutmayarak glütensiz gıdalardan oluşan koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için hazırlanan kolide glütensiz un, makarna, bisküvi gibi ürünler yer aldı. Belediye görevlileri, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti.

''HEP BİRLİKTE BU SALGINI DA YENECEĞİZ''

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte var gücümüzle her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Başiskeleli çölyak hastalarımızın yaşadığı gıda sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak kendilerine teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Evde kalmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte bu salgını da yeneceğiz.” dedi.

Bugün 14:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başiskele Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek  mask
Başiskele Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek 
İzmit’te köylü pazarına, sosyal mesafe düzenlemesi mask
İzmit’te köylü pazarına, sosyal mesafe düzenlemesi
İnovasyon > Pandemi diyen gençler İnovaTİM’de buluşuyor, çözüm için yarışıyor mask
İnovasyon > Pandemi diyen gençler İnovaTİM’de buluşuyor, çözüm için yarışıyor
Anadolu Sigorta, Geleceğin Sigortacılarıyla Dijital Kanallar Üzerinden Buluşmaya Devam Ediyor mask
Anadolu Sigorta, Geleceğin Sigortacılarıyla Dijital Kanallar Üzerinden Buluşmaya Devam Ediyor
KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe rakamlarını değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe rakamlarını değerlendirdi
Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor mask
Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı

GALERİ

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL