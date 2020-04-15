Kovid-19 hamileleri nasıl etkiliyor?

Kadınlar için oldukça hassas bir dönem olan hamilelikte anne adayları bebeğin virüs kapmasından endişe duyarak stres yükleniyor. Bu süreçte gebelerin rutin hekim muayenelerini aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Olgaç, anne adaylarının bağışıklığını yüksek tutmasını, stres ve kaygıdan uzak durması gerektiğini söylüyor.

Hamilelik döneminde pandeminin yarattığı stresten kaçının

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs Kovid-19; ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Dünyada virüse karşı herhangi bir aşının henüz geliştirilmemiş olması nedeniyle insan hayatını tehdit eden Kovid-19’dan korunmak oldukça önemli. Anne adaylarının psikolojik olarak olumsuz etkilendiği pandemi süreci, gebelerde kaygı ve strese yol açıyor.

Rutin kontroller aksatılmamalı, stresten uzak durulmalı

Kovid-19 pandemi sürecinde anne adaylarını en çok tedirgin eden faktörlerden biri rutin gebelik kontrolleri. Bu süreçte kontrole gitmeye çekinen ve kontrollerini ertelemek isteyen anne adaylarının takiplerini aksatmaması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Olgaç şunları kaydediyor: “Gebelikte de en az KOVID-19 kadar önemli hastalıklar ortaya çıkabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Bu hastalığı insanlar yüzde 80 oranla belirti olmadan geçiriyor ve bu grubun en önemli ortak özelliği güçlü bağışıklık sistemi. Yani temelde virüsü ilaçlar değil kişinin bağışıklığı yeniyor. Bu nedenle düzenli uyunmalı, beslenmeye dikkat edilmeli ve mutlaka ev içerisinde de olsa spor yapılmalı. Bağışıklık sisteminin düşmanı stres ve kaygıdır. Özellikle gebelerin kendileri ve bebekleri için gereksiz kaygılardan kurtularak hastalığa karşı kendilerini korumaları ve stresten uzak durmaları gerekiyor.”

KOVID-19 enfeksiyonu gebelerde daha ağır seyretmiyor

Hamilelerin de diğer insanlarla aynı oranda risk grubunda olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Olgaç, “Gebelerin vücudunda özellikle akciğer kapasitesinde azalma ve kalbin iş yükünün artışı dolayısıyla fizyolojik bir değişim meydana gelir. Bu nedenle her türlü solunum enfeksiyonları gebelerde daha ağır seyredebilir. Ancak virüse yakalanmış bir anne adayında gebenin kronik bir hastalığı olmadığı sürece KOVID-19 enfeksiyonu kendi yaş grubuna oranla daha şiddetli seyretmez. Şuan hastanelerde tedavi için kullanılan ilaçlar gebelerde önceden de sıtma ve romatolojik hastalıkların tedavisinde kullandığımız ilaçlar olduğundan dolayı, bu ilaçlar C kategorisinde olup bebeğe etki etmez.” diyerek anne adaylarının hastalığın seyri konusunda da endişe duymamalarını dile getiriyor.

Enfekte gebelerle ilgili raporlanmış iki vaka serisinin bulunduğunu dile getiren Yusuf Olgaç şunları ekliyor: “KOVID-19 saptanan dokuz gebenin sonuçlarının paylaşıldığı ilk bildiride klinik bulgular gebe olmayanlarla benzerdi. İkinci seride yine KOVID-19 pozitif olan dokuz gebe vardı. Bunların altısında annede gelişen solunum sıkıntısı sebebiyle bebekler erken doğdu. Her iki grupta da anne ölümü olmadı ve bebeklerde virüse rastlanmadı. Burada da esas risk faktörü gebelik değil eşlik eden diğer hastalıklardır.”

Virüs nedeniyle doğum şekli değiştirilmemeli, sezeryana yönelmemeli

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi nedeniyle sezaryen yapmak gibi bir önerisinin bulunmadığının altını çizen Olgaç; aksine gerek solunum fizyolojisini daha az etkilemesi, gerek anne-bebek sağlığına olumlu etkileri ve hastanede kalış süresinin daha az olması nedeni ile başka tıbbi bir gerekçe olmadıkça normal doğumun tercih edilmesinin önemli olduğunu hatırlatıyor.