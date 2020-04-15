Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:48 TSİ- Spor G: Bugün 15:55 TSİ

Evde kal, zinde kal...

Kentimizin spor duayeni, akademisyen teknik direktör, beden eğitimi öğretmeni, okul sporları il temsilcisi ve veteran Türkiye şampiyonu futbolcu olan Göksel Ali Argun, tavsiyelerde bulundu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
mask

Spor uzmanı Argun, gazetemize özel açıklamalarda bulunurken “2020 Yılı başından itibaren Dünyada ve Ülkemizde küresel bir salgınla mücadele etmekteyiz. Hem kendimiz, hem çevremiz için evlerimizde kalmak zorundayız. Okul Sporlarının ve kulüp takımlarının sezona ara vermesiyle birlikte aktif olarak spor yapmamız şu an zor… Ama yapılabilecek çok şey var” dedi…

TEMBELLİĞE SÜRÜKLENEBİLİRİZ

Argun tembellik konusunda da uyararak şunları söyledi: Bu durum bizi ister istemez tembelliğe sürüklüyor. Var olan spor alışkanlıklarımızdan uzaklaşıyoruz, belki de üzücü bir şekilde günlük hayatın koşturmasının tek aktivitemiz olduğunu fark ediyoruz. Ancak evden çıkmamak, hayatı aktif yaşamaya engel değil !..
Önemli olan "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek" için beslenmemize dikkat etmek ve hareketsiz kalmamak. Evde antrenman rutinine alışmak kolay değil, normalinden daha fazla disiplin ve motivasyon gerekir. Ancak unutmayın; saatlerimizi televizyon, cep telefonu ve bilgisayar karşısında dengesiz beslenerek geçirmek günün sonunda bizi mutsuz edecek !.. Bu süreçte ihtiyacımız olan sağlıklı, bağışıklığı yüksek bir vücut ve bununla birlikte ferah ve sağlıklı zihin...

ANTRENMAN VİDEOLARI FORMÜLÜ

Rutininizi oluşturacak en iyi yöntemlerden biri antrenman videoları olacaktır. Yalnız başına antrenman yapmaya çalışmak yerine uzmanlar tarafından oluşturulan bu videoları takip etmek hem sakatlık riskini azaltır, hem de size motivasyon sağlar. Üstelik bu videoların birçoğu evde antrenman için dizayn edildiğinden, ekipman da gerektirmez. Evde antrenman konusunda önemli faktör İstikrar!.. Gününüzün belli bir saatini sadece buna ayırmaya ve her gün aynı saatte antrenman yapmaya çalışın. Antrenmana başlarken "Isınmayı" lütfen atlamayın, vücudunuzun antrenmana hazır hale gelmesi için bu çok önemli. Antrenman sırasında ise tempolu olmaya dikkat edin ve kullandığınız uygulamalara bağlı kalın. Son olarak soğuma ve esneme yaparak temponuzu düşürün ve laktik asidin kaslardan uzaklaşmasını sağlayın. Yaşadığımız bu krizi vücudumuz için bir fırsata çevirmenin tam sırası… Çocuklar, antrenman video uygulamalarını, okulunuz beden eğitimi öğretmenlerimizden ve kulüp antrenörlerimizden destek alarak uygulayınız ve ailenize de uygulatınız… Doğru ve sağlıklı programları tercih ediniz.
Ve yine en önemlisi uyku düzeninizi koruyun…
Dengeli Beslenme,
Düzenli Uyku,
Bol sıvı(su)tüketimi,
İstikrarlı spor aktiviteleri ile bugünleri EVDE VE ZİNDE KALARAK Atlatalım...

Bugün 15:48 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Basket Akademi başlıyor mask
Basket Akademi başlıyor
Kulüpler isyan ediyor: Batıyoruuuuuuuuuzzzz mask
Kulüpler isyan ediyor: Batıyoruuuuuuuuuzzzz
KASKF'den kongreler için 1 Ağustos hatırlatması mask
KASKF'den kongreler için 1 Ağustos hatırlatması
Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti mask
Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti
KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı mask
KASKF’den Fikret Abanoz için baş sağlığı mesajı
Kulüpler Birliği’nden maaşlar ve ödemeler için karar! mask
Kulüpler Birliği’nden maaşlar ve ödemeler için karar!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı

GALERİ

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL