Evde kal, zinde kal...

Spor uzmanı Argun, gazetemize özel açıklamalarda bulunurken “2020 Yılı başından itibaren Dünyada ve Ülkemizde küresel bir salgınla mücadele etmekteyiz. Hem kendimiz, hem çevremiz için evlerimizde kalmak zorundayız. Okul Sporlarının ve kulüp takımlarının sezona ara vermesiyle birlikte aktif olarak spor yapmamız şu an zor… Ama yapılabilecek çok şey var” dedi…

TEMBELLİĞE SÜRÜKLENEBİLİRİZ

Argun tembellik konusunda da uyararak şunları söyledi: Bu durum bizi ister istemez tembelliğe sürüklüyor. Var olan spor alışkanlıklarımızdan uzaklaşıyoruz, belki de üzücü bir şekilde günlük hayatın koşturmasının tek aktivitemiz olduğunu fark ediyoruz. Ancak evden çıkmamak, hayatı aktif yaşamaya engel değil !..

Önemli olan "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek" için beslenmemize dikkat etmek ve hareketsiz kalmamak. Evde antrenman rutinine alışmak kolay değil, normalinden daha fazla disiplin ve motivasyon gerekir. Ancak unutmayın; saatlerimizi televizyon, cep telefonu ve bilgisayar karşısında dengesiz beslenerek geçirmek günün sonunda bizi mutsuz edecek !.. Bu süreçte ihtiyacımız olan sağlıklı, bağışıklığı yüksek bir vücut ve bununla birlikte ferah ve sağlıklı zihin...

ANTRENMAN VİDEOLARI FORMÜLÜ

Rutininizi oluşturacak en iyi yöntemlerden biri antrenman videoları olacaktır. Yalnız başına antrenman yapmaya çalışmak yerine uzmanlar tarafından oluşturulan bu videoları takip etmek hem sakatlık riskini azaltır, hem de size motivasyon sağlar. Üstelik bu videoların birçoğu evde antrenman için dizayn edildiğinden, ekipman da gerektirmez. Evde antrenman konusunda önemli faktör İstikrar!.. Gününüzün belli bir saatini sadece buna ayırmaya ve her gün aynı saatte antrenman yapmaya çalışın. Antrenmana başlarken "Isınmayı" lütfen atlamayın, vücudunuzun antrenmana hazır hale gelmesi için bu çok önemli. Antrenman sırasında ise tempolu olmaya dikkat edin ve kullandığınız uygulamalara bağlı kalın. Son olarak soğuma ve esneme yaparak temponuzu düşürün ve laktik asidin kaslardan uzaklaşmasını sağlayın. Yaşadığımız bu krizi vücudumuz için bir fırsata çevirmenin tam sırası… Çocuklar, antrenman video uygulamalarını, okulunuz beden eğitimi öğretmenlerimizden ve kulüp antrenörlerimizden destek alarak uygulayınız ve ailenize de uygulatınız… Doğru ve sağlıklı programları tercih ediniz.

Ve yine en önemlisi uyku düzeninizi koruyun…

Dengeli Beslenme,

Düzenli Uyku,

Bol sıvı(su)tüketimi,

İstikrarlı spor aktiviteleri ile bugünleri EVDE VE ZİNDE KALARAK Atlatalım...