Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:19 TSİ- Gündem G: Bugün 16:22 TSİ

Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifika Programı Başladı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA’nın desteğiyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan ilk bilgisayar destekli tasarım sertifika programı BK Autodesk başladı. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Autodesk tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanacak ve Boston Dynamics için yarışma hakkı elde edecek
mask

Autodesk Türkiye ve INTEGRA iş birliğinde hazırlanan “Online Fusion360 Dersi”, Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitim platformu Metodbox üzerinden yayınlandı. Dersleri tamamladıktan sonra Metodbox üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, Autodesk Türkiye tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanacak. Dersleri tamamlayan öğrenciler, Metodbox üzerinden 19 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak. 100 üzerinden 85 puan ve üzeri not alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

Online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Boston Dynamics’in “Spot” isimli robot köpeğini kendi yaratıcılıklarıyla tekrar tasarlayarak yarışmaya katılabilecekler.

Bugün 16:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başiskele Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek  mask
Başiskele Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek 
İzmit’te köylü pazarına, sosyal mesafe düzenlemesi mask
İzmit’te köylü pazarına, sosyal mesafe düzenlemesi
Kartepe’de semt pazarı günleri değiştirildi mask
Kartepe’de semt pazarı günleri değiştirildi
Gençler İnovaTİM’de buluşuyor, çözüm için yarışıyor mask
Gençler İnovaTİM’de buluşuyor, çözüm için yarışıyor
Anadolu Sigorta, geleceğin sigortacılarıyla dijital platformda buluşuyor mask
Anadolu Sigorta, geleceğin sigortacılarıyla dijital platformda buluşuyor
Koçak, ''Çocuk istismarının affı olmaz'' mask
Koçak, ''Çocuk istismarının affı olmaz''
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı

GALERİ

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL