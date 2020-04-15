Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifika Programı Başladı

Autodesk Türkiye ve INTEGRA iş birliğinde hazırlanan “Online Fusion360 Dersi”, Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitim platformu Metodbox üzerinden yayınlandı. Dersleri tamamladıktan sonra Metodbox üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, Autodesk Türkiye tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanacak. Dersleri tamamlayan öğrenciler, Metodbox üzerinden 19 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak. 100 üzerinden 85 puan ve üzeri not alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.
Online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Boston Dynamics’in “Spot” isimli robot köpeğini kendi yaratıcılıklarıyla tekrar tasarlayarak yarışmaya katılabilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz