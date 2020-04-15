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Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifika Programı Başladı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA’nın desteğiyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan ilk bilgisayar destekli tasarım sertifika programı BK Autodesk başladı. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Autodesk tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanacak ve Boston Dynamics için yarışma hakkı elde edecek