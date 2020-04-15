Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı

EMEP Kocaeli İl Örgütü yaptıkları yazılı açıklamada Kocaeli’de Coronavirüs görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı. Daha önceki açıklamaların hatırlatıldığı yazılı açıklamada, “Maalesef uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi Kocaeli Valiliği'ne bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu akıl almaz kararlara imza attı. Sırf fabrikalar çalışsın, patronlar kar etmeye devam etsin diye alınan bu kararlar akıllara sürü bağışıklığı işçiler ve aileleri üzerinden mi uygulanıyor sorusunu getirmektedir” ifadelerinde bulundu.

“PATRONLARIN KARI DAHA MI KIYMETLİ?”

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan'ın imzalı yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ "Kocaeli Valiliği'ne bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara göre; 60 yaş üstü olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve karantinada bulunması gerekenlere tanınan idari izin hakkı iptal edilmiştir. Bu karar; sadece bu durumda olan işçilerin sağlığı ile oynamak anlamına gelmiyor, aynı zamanda bu kişilerin ücretsiz izne gönderilmesinin önünü de açıyor. Bu karar hangi akla ve vicdana sığmaktadır? Üstelik de kurul bu kararları olağanüstü bir toplantı yaparak almıştır. Anlaşılan odur ki, bu kararın alınmasında patronların talepleri etkili olmuştur. Peki sorarız; patronların karı işçiler ve ailelerinin canından daha mı kıymetlidir?

“POZİTİF OLAN İŞÇİ VE VAKA ARTTI”

Kurul tarafından alınan bu kararların tek bir anlamı vardır o da 'Ne olursa olsun üretim sürsün'dür. İşte bu mantık ilimizde virüs görülen fabrikaların sayısının gün geçtikçe artması anlamına gelmektedir. Partimizin 8 Nisan'da yaptığı açıklamadan bugüne test sonucu pozitif olan işçilerin sayısı artmış, vaka görülen fabrikalara yenileri eklenmiştir.”

VERİLERİ PAYLAŞTI

Kocaeli için bugün gelinen noktada; en az 26 fabrika ve en az 4 kamu kuruluşunda, yine en az 133 kişinin test sonucu pozitif olduğunu belirten Erkan, test sonucu pozitif çıkan 2 kamu emekçisinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Açıklama yaptığımız gün, “Ford Otosan'da 5 olan testi pozitif işçi sayısı bugün 11'dir. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda da vaka sayısı artmış, testi pozitif olan işçi sayısı 6'dan 9'a çıkmıştır. Üstelik, aynı gün testi pozitif çıkan 3 işçi, ilk vaka ile yakın teması olmayan, başka birimlerde çalışan işçilerdir. Ayrıca, bu 3 işçide de hiçbir semptoma rastlanmamıştır. Kurulun aldığı yakın teması olmayan işçilerin maske ile çalışmaya devam etmesi kararının nasıl bir risk teşkil ettiğini anlamak için Gölcük askeri tersanesindeki vakaların eğilimine bakmak yeterlidir.

TEK TEK SIRALADI

Arçelik-LG işyerinde testi pozitif olan işçi sayısı 1'den 3'e çıkmıştır. TÜPRAŞ'ın taşeronu durumundaki TEKFEN'de 1 olan testi pozitif işçi sayısı 20'ye çıkmıştır. Vakaların yeni görüldüğü fabrikalar ise Hisar Çelik, 1 işçinin test sonucu pozitiftir. Trendyol Gebze Depo 4 işçinin test sonucu pozitiftir. Roma Plastik 4 işçinin test sonucu pozitiftir. Yücel Boru 1 işçinin testi pozitiftir. Cambro Özay 1 işçinin testi pozitiftir. Gratis Gebze Deposu 7 işçinin testi pozitif. Özka Lastik'te 11 işçinin testi pozitif. Teknikal Alüminyum, 2 işçinin testi pozitif çıktı. Çenesuyu Dolum Tesisleri, 1 işçinin testi pozitif. Derince Vergi Dairesi'nde test sonucu pozitif olan 2 kamu çalışanından biri olan Yeter Şen (60) hayatını kaybetti. Kartepe'de 42 yaşındaki bilgisayar öğretmeni Sait Murat Teker, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

“BU YANLIŞ KARARLARDAN GERİ DÖNÜLMELİ”

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan SGK Hizmet Binasında çalışan bir memur ve Kocaeli Valiliği içerisinde yer alan Defterdarlık çay ocağında çalışan bir kişide pozitif vaka görüldü. Gerek Hükümetin tutumu, gerekse de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar; ilimizdeki riski büyütmekte, emekçilerin ve ailelerinin sağlığı patronların kar etmesi uğruna hiçe sayılmaktadır. Bir an evvel bu yanlış kararlardan geri dönülmelidir. Yukarıdaki tablo ilimizdeki fabrikaların adeta alarm verdiği anlamına gelmektedir. Hiç vakit kaybetmeden emekçilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. İşçilerin sağlığı patronların insafına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.