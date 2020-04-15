Kocaeli'de tedbirlere uymayan 109 kişiye ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı denetimlerde 874 iş yeri ile 3 bin 31 kişide kontrol yaptı.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Kontrollerde karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 66 kişiye, sosyal mesafe ihlali yapan 31 kişiye, izinsiz maske satışı yapan 1 kişiye, seyahat izni olmadan seyahat eden 4 kişiye idari para cezası verildi. Toplam 109 kişiye idari para cezası uygulanan denetimde 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz