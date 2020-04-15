Derince Belediyesi Sokak Hayvanlarının Yanında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Derince Belediyesi, bu süreçte kentin muhtelif noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor.
HER GÜN RUTİN OLARAK BESLENİYORLAR
Derince Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklar ve yeşil alanlarla, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktaları düzenli olarak kontrol ederek mama ve su takviyesi yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçe genelinde gerçekleşen çalışmalar, her gün rutin olarak devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz