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Hülagü'den öğrencilere telefon hediyesi!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 bin öğrenciye 8 GB ücretsiz internet verildiğini ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için de telefon aldıklarını açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda interneti olmayan 10 bin öğrenciye 8 GB internet imkânı sağlandığını açıkladı. Hülagü, “İnternet ihtiyacı olan 10 bin öğrencimize 8 GM internet hizmetini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sağladı. Bilgisayarım yok diyen çocuklarımız için de Vestel firması tarafından tablet ve Venüs V7 cep telefonu öğrencilerimizin adreslerine gönderilecek” ifadelerini kullandı.

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