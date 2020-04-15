Hülagü'den öğrencilere telefon hediyesi!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda interneti olmayan 10 bin öğrenciye 8 GB internet imkânı sağlandığını açıkladı. Hülagü, “İnternet ihtiyacı olan 10 bin öğrencimize 8 GM internet hizmetini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sağladı. Bilgisayarım yok diyen çocuklarımız için de Vestel firması tarafından tablet ve Venüs V7 cep telefonu öğrencilerimizin adreslerine gönderilecek” ifadelerini kullandı.