Tosuncuk Mehmet Aydın affedildi mi?

Mehmet Aydın Türkiye'nin gündemine Çiftlik Bank'ı kurucusu olarak geldi ve hakkında hala birçok detay araştırılıyor. Şu an ulaşılamayan Mehmet Aydın'ın kaçak olduğu biliniyor. 1991 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor.

MEHMET AYDIN NASIL DOLANDIRDI?

1991 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Paralarını almak için şirketin Ümraniye binasına giden kullanıcılar kapının duvar olduğunu gördü. Mağdurların ayaklanmasının ardından Bursa İnegöl'deki Çiftlik Bank tesislerine giden mağdurlar isyan etti. 2017 tarihinde Buenos Aires'teki Türkiye'nin Arjantin Büyükelçiliği'ne gitti ve Avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Aydın, ev adresi olarak ise Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo'yu gösterirdi. Carrasco yalnızca başkent Montevideo'nun değil, Uruguay'ın en lüks semtlerinden biri olarak biliniyor

AF YASASI MADDELERİ 2020 KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

Meclis'te kabul edilen teklif ile cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreler yeniden belirleniyor. Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3'ten yarıya indiriliyor. Mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indiriliyor. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza ediliyor. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı da korunuyor.

KASTEN ÖLDÜRMEDE İNDİRİM YOK

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından da herhangi bir indirim yapılmadı.

1 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK KALDI

Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama aynen muhafaza ediliyor. Açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezaları denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık cezaevinde çekecek. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise infaz hâkimi tarafından hükümlünün açık cezaevine gönderilmesine karar verilebilecek

1 DEFAYA MAHSUS 3 YILLIK DENETİM SÜRESİ GELDİ

Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

70 YAŞINI BİTİRENLER İÇİN DENETİM SÜRESİ 4 YIL OLACAK

Yine 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere; Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak. Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği Devlet Hastanesi'nden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.