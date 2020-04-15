Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi"

Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir

vergisi,

Motorlu taşıtlar vergisi,

Trafik idari para cezası,

Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,

Geçiş ücreti ve idari para cezası,

Diğer idari para cezaları,

6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,

Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

T.C. kimlik kartı bedeli,

Yurt dışına çıkış harcı,

Göç İdaresi ikamet harcı,

İkamet tezkeresi defter satış bedeli

Tek giriş vize harcı,

Ecrimisil ödemeleri,

Veraset ve intikal vergisi

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni

"ANLAŞMALI KREDİ KARTLARIYLA ÖDENEBİLECEK"

"Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur."

Yıllık Gelir Vergisi

Zirai Kazanç Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Stopajı

Basit Usulde Ticari Kazanç

Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)

Gelir Geçici Vergi

Kurum Geçici Vergi

Diğer Ücretler

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle beraber aşağıdaki tabloda gösterilen vergi türlerine ilişkin ödemelerin yine tabloda yer alan anlaşmalı bankaların kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

02:00-23:45 SAATLERİ ARASINDA KREDİ/ BANKA KARTIYLA ÖDEME YAPILABİLECEK

Ayrıca Kocaeli Vergi Dairesi'nden yapılan açıklamada Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında kredi kartları/banka kartlarıyla ödeme yapılabileceğini duyurdu.