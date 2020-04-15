İzmit'e bağlı Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda oturan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 8 katlı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.
Bugün 18:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:37 TSİ
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İzmit'te koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz