KSO, Nisan ayı meclisi online yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Nisan ayı Meclis toplantısı Zoom Çevrimiçi sistemi ile Online olarak KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. KSO Meclis üyesi ve Meclis Komite üyelerinden toplam 105 kişinin katıldığı toplantıya İl Pandemi Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy konuk konuşmacı olarak katıldı. KSO Meclis toplantısında konuşan İl Pandemi Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

MONTAJ TEDARİĞİNDE SIKINTI OLUŞTU

Toplantıda ilk sözü alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, ülkemizde de mart ayı itibariyle görülmeye başladı. Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlerle, üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir döneme girdik. Krizin küresel olması nedeniyle, bu süreç özellikle ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Kocaeli olarak; ihracatta pozitif ayrıştığımız noktada, maalesef negatife döndük. Başta otomotiv sanayi olmak üzere talepler bir anda kesildi. Stoklar arttı. Montaj tedariğinde sıkıntı oluştu” ifadelerini kullandı.

SALGIN DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ARTIŞI

Konuşmasında ekonomik değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeytinoğlu; Mart ayında; İhracat 13,4 milyar dolar (- yüzde 17,8), İthalat 18,8 milyar dolar (+ yüzde 3,1), Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar (+ yüzde 181,7) İhracattaki gerilemede koronavirüs salgınının etkisinin görüyoruz. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’da salgın etkisiyle talep daralması oldu. İşsizlik oranı (Ocak) yüzde 13,8 . (Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan geriledi./ Bir önceki aya göre 0,1 puan arttı.) Umarım istihdam kaybının önlenmesine yönelik alınan tedbirle, salgın döneminde işsizlik artışı sınırlı kalır” dedi.

SALGININ EKONOMİK BOYUTUNU PAYLAŞTI

“Salgının ekonomik boyutu ile ilgili birkaç rakam paylaşacağım” diyen Zeytinoğlu şu ifadeleri kullandı: “ OSB’lerden elektrik tüketimleri (30-31 Mart) yüzde 30 geriledi. Kapasiteler mart ayında yüzde 70,3’den 68,6’ya geriledi. (Şubat ayına göre 2,1 puan geriledi.) Yüzde 55’i de nisan ayı iç ve dış siparişlerinde azalma olduğunu bildirdi. Mart ayı İhracatımız yüzde 21 geriledi. Pandemi nedeniyle yaptığımız ilk anket çalışmasında (11 Mart -30 Mart itibariyle); Ankete katılan firmaların yüzde 12’si duruşa geçti. Duruşa geçmeyenlerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 55’dir. İkinci anket çalışmamızda (1-14 Nisan tarih aralığı) (175 firma): Firmaların yüzde 24’ü duruşa geçmiş. Bu firmalarımız Nisan ayının ikinci yarısında da duruşta olacaklarını bildirmiş. Çalışmaya devam eden firmaların ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 42,4. Firmalarımızın yüzde 86’sı iç siparişlerinde, yüzde 80’i dış siparişlerinde azalış olduğunu belirtmişlerdir.”