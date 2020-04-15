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RTÜK’ten son dakika FOX TV kararı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan son toplantıda Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası verildi.
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RTÜK Üst Kurulu’nda yapılan son toplantıda, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ‘yayın ihlali’ iddiaları gündeme geldi. RTÜK, 6112 sayılı Kanunu’n 8/1/b maddesinde yer alan ”Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.

RTÜK Kanunu’na göre, FOX TV’nin ‘aynı ihlali’ tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. RTÜK, ayrıca ‘İlker Karagöz İle Çalar Saat’ programındaki ‘ekmek kuyruğunda kavga’ haberi nedeniyle FOX TV’ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

ERDOĞAN VE BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV Anahaber spikeri Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Portakal, Twitter hesabından attığı ”Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” tweeti nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Kabine toplantısının ardından, corona virüsüyle ilgili tedbirleri anlatırken, ”Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan ‘tekalifi milliye’ emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir” ifadesini kullanmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.(Sözcü)

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