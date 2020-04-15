Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı. Covid-19'un soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, aşının bulunamaması durumunda 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, "ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettik." dedi ve ekledi: "Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor."

EN ÇOK VAKA ABD'DE

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi. Yeni tip corona virüs vaka sayısı, dünya genelinde 2 milyonu geçerken, en çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu.

2024 YILINA KADAR BULAŞ RİSKİ VAR

Harvard'ın yayımladığı makaledeki bulgular, Beyaz Saray tarafından salgının bu yaz durabileceğini öne süren araştırmalarla doğrudan çelişiyor. Harvard Halk Sağlığı ekibi, mevcut pandeminin olası senaryolarını oluşturmak için Covid-19 ve diğer koronavirüsler hakkında halihazırda elde olan bilgileri kullandı. Corona virüsün bulaş riskinin ise 2024 yılına kadar sürebileceği ifade edildi. Harvard ekibinin tahminleri, kısıtlamalar kaldırıldığı anda virüsün oldukça hızlı bir şekilde yeniden hayatı ele geçireceğini gözler önüne seriyor.