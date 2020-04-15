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Koca açıkladı: 4 bin 281 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 4 bin 281 yeni vaka ve 115 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 4 bin 281 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 115 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısıysa bin 518 oldu.

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