Koca açıkladı: 4 bin 281 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 4 bin 281 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 115 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısıysa bin 518 oldu.