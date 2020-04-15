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Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazartesi gününe alınan Yahya Kaptan Pazarının ardından, İzmit Belediyesi Yuvam Akarca ve Kozluk mahallelerinde hafta sonu kurulan pazarların da hafta içi kurularak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yahya Kaptan’da pazar günleri kurulan halk pazarının pazartesi günü kurulacağının açıklanmasının ardından, yapılan düzenlemeye göre cumartesi günü Yuvam Akarca Mahallesi’nde kurulan pazar cuma günü, pazar günü Kozluk Mahallesi’nde kurulan pazar ise salı günü kurulacak.


VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesini hatırlatan Başkan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler, vatandaşlarımız ve pazar esnafımızın hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında mağdur olmaması için cumartesi günü Yuvam Akarca Mahallemizde, pazar günü Kozluk Mahallemizde kurulan pazarlarımızın günlerini değiştirdik. Buna göre; cumartesi günü Yuvam Akarca’da kurulan pazarımızı cuma günü, pazar günü Kozluk Mahallesi’nde kurulan pazarımızı ise salı günü açacağız. Bu günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

YUVAM PAZARI 17 NİSAN’DA

Buna göre cumartesi günü Yuvam Akarca’da açılacak olan halk pazarı 17 Nisan Cuma günü kurulacak. Aynı şekilde değişikliğe gidilen Kozluk Mahallesi’nde pazar günü açılacak olan halk pazarı ise 21 Nisan Salı günü kurulacak. Diğer pazarlar için de çözüm yollarının arandığı belirtilirken, İzmit Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için Seyyar Pazar alternatifi üzerinde çalışıldığını da açıklamıştı.

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