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Meclis’ten geçti! Eğitim yazın yapılacak

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

İhlas Haber Ajansı
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Kabul edilen kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı:

Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda açılır.

Meslek Yüksek Okullarının öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacak.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilecek için sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını aşmamak gerekir.

Açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri ve her dönem başında kayıtları yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir.

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme yapılacak.

Vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek.

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkânı sağlanacak.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi yeniden belirleniyor.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücret, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsallerinden daha düşük olamayacak.

MEB ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİNİ KISITLAYABİLECEK

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak. (İHA)

Dün 21:48 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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