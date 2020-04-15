Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu bazı şahısların başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satmak üzeri Kocaeli’ne getirdiğine dair bilgilere ulaşıldı. Harekete geçen ve şahısları takibe alan emniyet güçleri, şahısların bulunduğu otomobili Çayırova ilçesinde durdurdu. Şahısların üzerlerinden ve içerisinde bulundukları araçlarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak şüphe üzerine araçta bulunan şişme bir mont incelendi. Polis ekipleri montun içerisine zulalanmış 830 gram toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin lira parayı ele geçirdi. E.S ve M.S isimli şüpheliler sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
Çayırova'da polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda mont içerisine zulalanmış halde 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz