500 kilo tütün ele geçirildi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu bazı şahısların kaçak tütün ve tütün mamamülleri satışı yaptığına dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip sonucu Derince’de bir depoya gerçekleştirilen baskında 500 kilo kıyılmış tütün, 340 bin makaron ve 12 bin 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrasında emniyet güçleri ele geçirilen malzemeler ile koronavirüs salgınına dikkat çekerek vatandaşlara ‘Evde Kal’ mesajı verdi.