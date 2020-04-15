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Bakan Selçuk’tan yaz tatili açıklaması

Meclis'te geçen düzenlemenin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" dedi.
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Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Düzenlenin Meclis’ten geçmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, “TBMM'de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz” dedi.

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