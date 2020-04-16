EGM'den o iddialara yalanlama!

EGM'den yapılan açıklama şöyle;
Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.
Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Yorumlar
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Kara pençe lakabı Kara - Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler
Emniyet genel müdürlüğü
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