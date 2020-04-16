Koronavirüs nişasta ve şekeri çok seviyor!

Fonksiyonel tıp uygulayıcısı Chris Kresser bugünlerin evde yemek yapma alışkanlığı kazanmak için bir fırsata dönüştürülmesine değinmiş:

“Sağlığımızı korumak için atılacak en önemli adım besleyici ve gerçek gıdalardan oluşan bir beslenme alışkanlığıdır. Ve şimdi, Covid-19 sırasında sağlıklı beslenmek her zamankinden daha önemli. Bağışıklık sistemimiz A, D, E, C vitaminleri, çinko, selenyum, demir, bakır gibi minerallere ihtiyaç duyuyor ve bu mikro besinler önce gıdalardan alınıyor sonra takviyelerden.

İyi tarafından bakarsak evde kendi yemeğimizi yapıyor olmak iyi beslenmek için ilk adımı atmak demek. Evde yemek yapacaklara birkaç ipucu:

Basitliğe odaklanın.

Her yaptığınız yemek şaheser olmayabilir, az ve basit malzemelerle pratik olarak da besleyici yemekler yapılabilir.

Esnek olun ve kalıpları kırın.

Örneğin akşam öğünü kahvaltı gibi de olabilir.

Yaratıcı olun.

Mutlaka belli tariflere bağlı kalmayın, elinizin altındaki malzemelerle yaratıcı çözümler geliştirebilirsiniz.

Birgün önceden kalanları değerlendirmeyi öğrenin.

Salgın sırasında yemek yapma becerilerimizi geliştirmek sonrası için de kazanç olacak.”

Sağlıklı beslenmenin tüm hastalıklardan olduğu gibi bu virüsten de korunmak için gerekli olduğu, nişasta ve şeker tüketiminin virüse davetiye çıkardığını fonksiyonel tıp doktorları (1) üzerine basa basa söylüyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilince ekmek, abur cubur gibi virüse davetiye çıkaran gıdalara hücum edildiğini görünce gerçekten çok üzüldük. Basit karbonhidrat tüketimi vücutta ihtiyacımız olan mikro besin depolarını boşaltıyor. Örneğin bir karbonhidrat molekülünü metabolize etmek için 50’den fazla magnezyum molekülü kullanılıyor. Oysa sağlıklı kalabilmek için kaynaklarımızı daha akıllıca değerlendirmeliyiz.

Çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak:

(1) https://youtu.be/0dyoraDWPAs