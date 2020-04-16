Alaattin Çakıcı, yeni infaz yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Tahliye kararını duyuran avukat Zeynep Çiftçi, Çakıcı'nın eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan'ın otelinde inzivaya çekildiğini açıkladı.
Bugün 02:02 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 02:05 TSİ
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Çakıcı'nın Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildiğini açıkladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz