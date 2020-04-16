CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Şahin Yılmazel ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel’in amcasının oğlu, CHP Darıca İlçe eski Başkanı Selman Kösali’nin yeğeni Murat Yılmazel (50) yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Yaşamını yitirdiği öğrenilen Murat Yılmazel'in cenazesinin memleketi Kars’ta defnedileceği öğrenildi
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Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Şahin Yılmazel ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel’in amcasının oğlu Murat Yılmazel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz