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Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti

CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Şahin Yılmazel ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel’in amcasının oğlu Murat Yılmazel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Şahin Yılmazel ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel’in amcasının oğlu, CHP Darıca İlçe eski Başkanı Selman Kösali’nin yeğeni Murat Yılmazel (50) yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Yaşamını yitirdiği öğrenilen Murat Yılmazel'in cenazesinin memleketi Kars’ta defnedileceği öğrenildi

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