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50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar 

Darıca'da, Mustafa Baldır ve Hakan Alemdar, 50 bin lira değerindeki cins horoz ve tavuklarını çalan kişiyi tespit etti. Polis, hayvanları çalan kişiyi gözaltına alırken, tavuk ve horozları sahiplerine teslim etti

Demirören Haber Ajansı
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Darıca Yalı Mahallesi’nde fabrika işçileri Mustafa Baldır ve Hakan Alemdar'ın hobi amaçlı besledikleri 50 bin lira değerindeki 10 cins tavuk ve horoz yaklaşık 2 ay önce çalındı. Mustafa Baldır ve Hakan Alemdar, yaptıkları araştırma sonucu kümeslerindeki tavuk ve horozları çalan kişiyi tespit ederek polise bildirdi. Polis, dün gece Özkan K.’yi gözaltına alırken, çaldığı tavuk ve horozlardan 9’u kümeste bulundu. Hayvanlar, Baldır ve Alemdar’a teslim edilirken, Özkan K. hakkında soruşturma devam ediyor. 

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Mustafa Baldır, yaklaşık 2 ay önce hayvanların çalındığını belirterek, "Bunlar, piyasada tanesi 5-6 bin TL olan Hint menşeyli cins ve damızlık hayvanlar. 2 tavuk ve 8 horozumuz vardı, yumurtaları için hobi olarak besliyoruz ve yumurtaları çok pahalı olmakla birlikte yoğun talep alıyor. Yaklaşık olarak 2 ay önce hepsi çalındı, takip ettik ve bulduk. Ancak 1 tane tavuk eksik" dedi.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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