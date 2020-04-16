Akşener’in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.
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Meral Akşener'e ikinci test yapıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından test yapılmış negatif sonuç alınmıştı.Dün Meral Akşener'e ikinci bir test daha yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz