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Siyah maske ile ilgili çarpıcı açıklama!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bazı firma ve kişilerin 'nano maske' diye adlandırılıp, polyester kumaştan üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor
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Ancak uzmanlar siyah maske ''nano maske'' olarak bilinen bu maskelerin korumadığını cerrahi maske üzerine süs amaçlı takılabileceğini belirtiyorlar.Genellikle internetten satılan, yıkanabilir olduğu ve nano teknolojiyle üretildiği belirtilerek satılan siyah maskelerin kullanım açısından hiçbir yararı olmadığını vurgulayan uzmanlar bu maskelerin korunmak için değil sadece cerrahi maskelerin üzerine süs amaçlı takılabileceğini yineliyorlar.

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Yorumlar

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Vatandaş - kesinlikle bu maskeler çok tehlikeli, hükümet bu maskelerin üretimini ve satışını durdurabilecek bir adım dahi atmadı. bu kadar basiretsizlik olamaz. bu halkın sağlığını düşünen bir yetkili ne zaman çıkacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 10:30

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